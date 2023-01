Tale è un cavo arrotolato ordinatamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è un cavo arrotolato ordinatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVVOLTO

Significato/Curiosita : Tale e un cavo arrotolato ordinatamente

Il progetto avvolte kristedha prende vita nel 1996, entrando nella scena alternativa italiana. dopo il primo anno in sala prove, nasce penombra, la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Si salvano con i... cavo li; Il nome di cavo ur; Un cavo per le vele; cavo li ottimi ripassati in padella; Palla di filo arrotolato ; Un sushi... non arrotolato ; arrotolato di pollo tipico di Umbria e Marche; Un tipo di sushi arrotolato con l'alga all'esterno; Sistemare ordinatamente nel guardaroba; Sfogliata disordinatamente ; Mettere insieme disordinatamente ; Sfogliare in fretta e disordinatamente ;