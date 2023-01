Lo studio delle piante fossili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo studio delle piante fossili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PALEOBOTANICA

Significato/Curiosita : Lo studio delle piante fossili

Combustibili fossili contribuissero al 52% del fabbisogno energetico mondiale, ed il loro apporto crebbe al 64% nel 1970. oggi i combustibili fossili provvedono...

La paleobotanica (dal greco paa, "antico", e ßt, "pianta", quindi "scienza relativa alle piante antiche") è la disciplina che si occupa dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

