Fa starnutire in primavera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa starnutire in primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLLINE

Significato/Curiosita : Fa starnutire in primavera

Eau de voilette, fresh widow e pourquoi ne pas éternuer (perché non starnutire). r. mutt gli orinatoi sono tutti firmati r. mutt. secondo lo stesso...

La funzione principale del polline è il trasporto del gamete maschile nei pressi di quello femminile. i granuli di polline hanno una particolare parete... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con starnutire; primavera; Anagramma di allegria... che fa starnutire ; La cucina degli involtini primavera ; Primo mese di primavera per rivoluzionari francesi; Lo è La sagra della primavera ; Fiorisce in primavera sui davanzali; Cerca nelle Definizioni