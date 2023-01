Riunione, congresso... di aspiranti preti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunione, congresso... di aspiranti preti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEMINARIO

Significato/Curiosita : Riunione congresso... di aspiranti preti

comunisti, ebrei ortodossi, preti cattolici, reclamavano il morto come proprio. alla cerimonia partecipò anche otto di asburgo, che inviò il conte franz...

Insegnamento, vedi seminario (istruzione). disambiguazione – se stai cercando il palazzo storico di lecce, vedi seminario (lecce). il seminario vescovile di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con riunione; congresso; aspiranti; preti; Una riunione di bancarelle; riunione di sacerdoti; Una riunione politica; riunione con il rinfresco; Fine di congresso ; Città del congresso che sancì la Restaurazione; Riunione, congresso ; I partecipanti al congresso ; Il liceo frequentato da aspiranti pittori; aspiranti monache; Programma tv per aspiranti pasticceri; Competizione tra aspiranti insegnanti; I compianto James fra gli interpreti de Il padrino; Rendono parenti i preti ; Il gruppo di showmen interpreti in Colpo grosso; preti no... mondano; Cerca nelle Definizioni