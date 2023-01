Ricompensa sulla testa di un delinquente ricercato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricompensa sulla testa di un delinquente ricercato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAGLIA

Significato/Curiosita : Ricompensa sulla testa di un delinquente ricercato

Finalizzata alla riscossione di una ricompensa detta taglia. un bounty killer è invece colui che elimina fisicamente la persona sulla quale la taglia è stata...

taglia – misura di capo di abbigliamento taglia – ricompensa promessa per la cattura o l'uccisione di un fuorilegge, o imposizione straordinaria del vincitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con ricompensa; sulla; testa; delinquente; ricercato; ricompensa to del denaro speso o perso; Ottenuto come giusta ricompensa ; Meritevoli di ricompensa ; ricompensa ti con denaro; Mossa sulla scacchiera; Grossa macchia sulla pelle; Il Santo convertitosi sulla via di Damasco; sulla tastiera del PC; In testa all illuso; Il... sale in testa ; La testa dell airone; testa rdi, caparbi; Sciocco, assurdo poco affidabile, delinquente ; Furbo o astuto come un piccolo delinquente ; __ da forca = delinquente ; Azione da delinquente ; Lo è il pezzo ricercato ; È molto ricercato quello di Alba; Così è l oggetto ricercato dai collezionisti; ricercato uccel di bosco; Cerca nelle Definizioni