C è quello segreto, di polizia... e immobiliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello segreto, di polizia... e immobiliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGENTE

Significato/Curiosita : C e quello segreto di polizia... e immobiliare

Le indagini della procura di brescia videro i magistrati prosciolti dall'accusa di violazione del segreto (perché il segreto cade nel momento in cui l'interessato...

agente – in chimica, sostanza, sistema, o personaggio, che interagisce con il suo ambiente secondo delle sue proprietà fisiche (agente chimico) o mentali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con quello; segreto; polizia; immobiliare; quello armato ha dentro l acciaio; Il calendario precedente a quello gregoriano; C è quello dei Grigioni; C è quello musicale; Dire... il segreto ; Estorcere un segreto ; Lo tengono segreto i militari; È segreto nella combine; La polizia che controlla la circolazione; Il ministero che sta a capo della polizia ; Pesca a strascico... della polizia ; Spregiativo per chiamare agenti di polizia ; La Paola agente immobiliare e volto della tv; Tassa immobiliare ; Può essere immobiliare o di Polizia; Planimetria di una proprietà immobiliare ; Cerca nelle Definizioni