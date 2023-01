Quello armato ha dentro l acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello armato ha dentro l acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

il modello armato con cannone da 76,2 mm fu chiamato js-1, mentre l'altro, armato con un obice trasportabile u-11 da 122 mm...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con quello; armato; dentro; acciaio; C è quello segreto, di polizia... e immobiliare; Il calendario precedente a quello gregoriano; C è quello dei Grigioni; C è quello musicale; Fu un famosissimo armato re greco; È mobile nel carro armato ; L armato re dell Arca; Profilati di ferro per cemento armato ; Parole che passano dentro la mente; Severo come... un arbitro dentro l area; Risuona dentro le automobili; Ciò che sta dentro ; L acciaio ... più comune; Il Perito ghiacciaio della Patagonia; L acciaio sempre brillante; Il... rosso dell acciaio fuso; Cerca nelle Definizioni