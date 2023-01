Quelle del marmo sono stratificazioni di materiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle del marmo sono stratificazioni di materiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VENATURE

Significato/Curiosita : Quelle del marmo sono stratificazioni di materiale

Qualsiasi fossile, stratificazione o altra struttura sedimentaria presenti nella roccia originaria. il colore del marmo dipende dalla presenza di impurità minerali...

Un taglio di carne suina ricavato dalla guancia del maiale, percorso da venature magre di muscolo con una componente di grasso pregiato, di composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

