Quella da tennis è solitamente gialla - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PALLINA

Quella da tennis e solitamente gialla

Classica pallina da tennis sul caratteristico campo in terra rossa. la palla è in gomma rivestita da uno strato di feltro solitamente giallo/lime per garantire...

pallina – strumento della giocoleria pallina – sport di squadra pallina da hockey su prato – palla usata nell'hockey su prato pallina da hockey su pista... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

