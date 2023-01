Quando scrivi, se la apri la devi chiudere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando scrivi, se la apri la devi chiudere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARENTESI

Significato/Curiosita : Quando scrivi se la apri la devi chiudere

Kamala devi harris (/'kml 'dev 'hærs/, pronuncia[·info]; oakland, 20 ottobre 1964) è un avvocato e politica statunitense, 49º vicepresidente degli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parentesi (disambigua). le parentesi (dal greco pas, derivante dal verbo paetµ parentíthemi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

