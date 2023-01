Pieno di mulinelli come un fiume con rapide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pieno di mulinelli come un fiume con rapide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VORTICOSO

Significato/Curiosita : Pieno di mulinelli come un fiume con rapide

Planet manga, divisione di panini comics, dall'agosto del 1996 in albi di dimensione pari alla metà di un volume giapponese e con le tavole ribaltate rispetto...

Che sembrano ruotare pericolosamente su sé stesse in gorghi titanici e vorticosi, come se fossero meteore impazzite: ciò è particolarmente evidente nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con pieno; mulinelli; come; fiume; rapide; pieno di rughe, con molti anni e col bastone; Come il camion pieno di merce da trasportare; pieno di acqua nei pori; pieno di segni e solchi; Si avvolgono sui mulinelli ; come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori; come dire lampi, flash; Offesa che appare come una provocazione; Severo e austero come in una città greca antica; Il fiume di Bondeno; È formata dal fiume Velino; La bocca del fiume ; fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto; È vorticosa nelle rapide ; Permette rapide cotture; Si pratica lasciandosi trasportare dalle rapide d un fiume; Corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti; Cerca nelle Definizioni