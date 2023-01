Per decenni fu più costoso dell oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per decenni fu più costoso dell oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLUMINIO

Significato/Curiosita : Per decenni fu piu costoso dell oro

Ronaldo si trasferisce al manchester utd per 12,24 milioni di sterline, diventando così il teenager più costoso nella storia del calcio inglese. oltre a...

Contiene circa il 45-60% di alluminio ed è il minerale maggiormente utilizzato per la produzione di alluminio. dell'alluminio sono conosciuti nove isotopi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

