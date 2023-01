Pavimento sorretto da travi al di sopra dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pavimento sorretto da travi al di sopra dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALAFITTA

Significato/Curiosita : Pavimento sorretto da travi al di sopra dell acqua

di nettuno, recintata da un muretto in opera reticolata e con pavimento in lastre di travertino. sopra queste lastre ne vennero poi posate altre di marmo...

Ricostruzione in miniatura di una palafitta le palafitte sono abitazioni utilizzate soprattutto in antichità ma tuttora in uso presso alcune popolazioni...

