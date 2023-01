Onestà e coerenza lodevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Onestà e coerenza lodevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTEGRITÀ

Significato/Curiosita : Onesta e coerenza lodevoli

Pazienza, tolleranza, sopportazione, accettazione; sacca: verità, onestà, coerenza; ahihana: determinazione, risoluzione; metta: amorevole gentilezza...

È un dominio di integrità. viceversa, ogni dominio di integrità artiniano è un campo. in particolare, gli unici domini di integrità finiti sono i campi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

