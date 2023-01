Notizia che non deve restare tra noi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Notizia che non deve restare tra noi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEGRETO

Significato/Curiosita : Notizia che non deve restare tra noi

Ricevette la notizia che era morto, presumibilmente fu ritenuto uno degli "indesiderabili" di quel periodo e fu eliminato». la loro sorella maria non si sposò...

Pascoal segreto – imprenditore brasiliano ric segreto – cantante filippino segreto – album di laura bono del 2015 il segreto segreti segreto di stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con notizia; deve; restare; Lo alza una notizia eclatante; Il quadrupede di Striscia la notizia ; notizia gonfiata ad arte; Sigla dei notizia ri regionali RAI; L affamato non deve ... stuzzicarlo; deve conoscerla il comandante della nave; Salato per chi deve pagare; Lo deve fare il portiere di calcio; restare in attesa con ansia: con il fiato __; Prestare soccorso; Prestare orecchio; restare troppo sotto le coltri; Cerca nelle Definizioni