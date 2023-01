Nativi dell isola dei Proci e di Penelope - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativi dell isola dei Proci e di Penelope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ITACESI

Significato/Curiosita : Nativi dell isola dei proci e di penelope

Schernito dai pretendenti (i proci), odisseo partecipa alla gara di arco organizzata da penelope, che aveva promesso di consegnarsi in sposa a colui che...

Indipendente; lo testimoniano un trattato di aristotele sulla costituzione degli itacesi che non ci è pervenuto, e le monete del iii sec. a.c con l'effige di ulisse... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

