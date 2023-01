Lamine nella bocca delle balene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lamine nella bocca delle balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANONI

Significato/Curiosita : Lamine nella bocca delle balene

Sono delle lamine presenti nella bocca di alcune specie di balena al posto dei denti, sono usati come filtro per espellere l'acqua dalla bocca trattenendo...

Disambiguazione – se stai cercando l'abito pontificio, vedi fanone papale. foto di fanoni i fanoni (dal francese fanon a sua volta dal latino volgare fano, acc. fanonem... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

