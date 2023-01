Grandioso e solenne come un re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandioso e solenne come un re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAESTOSO

Significato/Curiosita : Grandioso e solenne come un re

Pubblico con una solenne celebrazione. alla cerimonia erano presenti il re carlo emanuele iii, lo juvarra, i convittori, le autorità civili e numeroso pubblico;...

maestoso è un termine musicale italiano utilizzato per definire l'esecuzione di un certo passaggio di musica in modo signorile, dignitoso e maestoso (a... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con grandioso; solenne; come; grandioso ... come le piramidi d Egitto; Un grandioso Parco di Torino; Di aspetto e carattere grandioso , solenne; Un grandioso palazzo presso Madrid; Stile pomposo e solenne ; solenne sbornia; Ricordati in forma solenne ; Colpiva solenne mente; Pieno di mulinelli come un fiume con rapide; come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori; come dire lampi, flash; Offesa che appare come una provocazione; Cerca nelle Definizioni