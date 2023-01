Grande Stato che tende ad espandersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande Stato che tende ad espandersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPERO

Significato/Curiosita : Grande stato che tende ad espandersi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi impero (disambigua). imperi globali nel 1900 un impero (dal latino imperium, "potere militare", "potere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

