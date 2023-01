Fa girare gli automobilisti in cerchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa girare gli automobilisti in cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTATORIA

Significato/Curiosita : Fa girare gli automobilisti in cerchio

Li rendono molto difficili da avvistare ed evitare per tempo dagli automobilisti rispetto ad altre specie di taglia simile, tanto che un recente studio...

Verticale della rotatoria segnale di pericolo indicante una rotatoria, posto 150 m prima della stessa su strade urbane ed extraurbane la rotatoria (o rotonda... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con girare; automobilisti; cerchio; girare sul perno; girare minacciosamente gli occhi; girare su un piede solo; girare intorno... nella nostra orbita; La Casa automobilisti ca con il tridente; Casa automobilisti ca USA fusa con Fiat; Il Santo che protegge automobilisti e viaggiatori; Marchio automobilisti co; Piazza a semicerchio ; Piegata a semicerchio ; Il cerchio attorno alla macchia; Il personaggio inscritto in un cerchio d un noto disegno leonardesco; Cerca nelle Definizioni