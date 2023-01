Farlo tra due guanciali è indice di tranquillità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farlo tra due guanciali è indice di tranquillità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DORMIRE

Significato/Curiosita : Farlo tra due guanciali e indice di tranquillita

Altre definizioni con farlo; guanciali; indice; tranquillità; Si può farlo come un sasso; Si può farlo a garganella; È vano farlo nell acqua; Per farlo ... si gira; Roditore dalle caratteristiche borse guanciali ; Le copertine dei guanciali ; E' come dire guanciali cuscini; Avviluppa i guanciali ; Uno è l indice ; Un abbreviazione da indice ; L indice che misura la vitalità dei neonati; Contiene i prodotti che determinano l indice Istat; Ridare la tranquillità ; Godono di tranquillità economica; Un po di tranquillità ; tranquillità d animo;