Ero in grado, sapevo fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ero in grado, sapevo fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POTEVO

Significato/Curiosita : Ero in grado sapevo fare

(percussioni), alex serra (voce). il produttore arnon milchan volle fare un cameo: compare infatti in una scena nei panni dell'autista di deborah. il poster e le...

potevo rimanere offeso! è uno spettacolo teatrale del trio comico aldo, giovanni e giacomo del 2001, con la regia di massimo venier. lo show è costruito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con grado; sapevo; fare; Una parte della pianta in grado di emettere radici; Plantigrado anche polare; Software in grado di fornire informazioni e rispondere a richieste; Malgrado , tuttavia; Intima consapevo lezza del valore etico delle proprie azioni; Vedere con attenzione e consapevo lezza; Pieno di consapevo lezza e responsabilità; Consapevo lezza di sé e del mondo esterno; Non sanno parlare, ma sanno fare versi; fare da... calamita; L andare a fare acquisti; La graminacea con i cui semi si possono fare le corone del rosario; Cerca nelle Definizioni