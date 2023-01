Lo dice il soldato che acconsente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice il soldato che acconsente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIGNORSÌ

Hinte (soldato jones), keller fornes (soldato nella torre), jonathan bergman (vagante bambino), barrett doyle (soldato 192), morgan davis (soldato 263)...

signorsì è il primo romanzo scritto da liala. pubblicato per la prima volta nel 1931 , ebbe poi un seguito, settecorna. liala, signorsì: romanzo, a. mondadori... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

