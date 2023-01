Così sono detti i manoscritti del Mar Morto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono detti i manoscritti del Mar Morto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTOLI

Significato/Curiosita : Cosi sono detti i manoscritti del mar morto

Delle località del ritrovamento, nella cisgiordania, sulla sponda del uadi di qumran. i manoscritti del mar morto (o rotoli del mar morto) sono un insieme...

Frammenti dei rotoli in mostra al museo archeologico di amman i manoscritti di qumran, detti anche rotoli di qumran, sono una serie di rotoli e frammenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

