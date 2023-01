Con la pace per Tolstoj - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con la pace per Tolstoj. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUERRA

Significato/Curiosita : Con la pace per tolstoj

Realtà della guerra, il nome di tolstoj acquisì presto risonanza mondiale per il successo dei romanzi guerra e pace e anna karenina, a cui seguirono...

Dopo la seconda guerra mondiale, dall'espressione "conflitto armato", applicabile a scontri di qualsiasi dimensione e tipo. la guerra in quanto fenomeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con pace; tolstoj; Organizzazione internazionale nata per salvaguardare la pace ; Lo dice il prete: la messa è finita, __ in pace ; In maniera capace e accorta; Sia pace in Terra; Raccolta di tolstoj ; Lo scrittore tolstoj ; Con la guerra in un celebre romanzo di tolstoj ; Scrisse un saggio su tolstoj nel 1890; Cerca nelle Definizioni