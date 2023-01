Come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come gli ex azzurri Altafini, Angelillo e Sivori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : ORIUNDI

Significato/Curiosita : Come gli ex azzurri altafini angelillo e sivori

José joão altafini, noto in brasile anche come mazzola per la somiglianza con valentino mazzola (piracicaba, 24 luglio 1938), è un ex calciatore brasiliano...

Discendenti degli emigrati italiani all'estero, vedi oriundi d'italia. tre dei più famosi oriundi italiani, josé altafini, antonio angelillo e omar sívori;... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

