Si fa in chiesa con le mani giunte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa in chiesa con le mani giunte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREGHIERA

Significato/Curiosita : Si fa in chiesa con le mani giunte

con il vescovo nel rito: dunque il rito si svolge nel modo seguente: il vescovo (e accanto a lui i sacerdoti che lo aiutano), in piedi, a mani giunte...

Cercando altri significati, vedi preghiera (disambigua). uomo in preghiera in un tempio shintoista giapponese la preghiera è una delle pratiche comuni in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

La parte della chiesa in fondo alla navata maggiore; Un seguace della chiesa cristiana romana; I sacri addobbano la chiesa ; La chiesa li proclama periodicamente; A metà fra esseri umani e divinità; Oggi... domani ; Usa indifferentemente le due mani ; Si gioca con racchette dal mani co corto; Lo è una storia vera... con aggiunte fantastiche; Le sedi delle giunte comunali; A pallavolo si fa con mani giunte e braccia tese; Raggiunte telefonicamente;