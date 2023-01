Chi dipinge vi mescola i colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi dipinge vi mescola i colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TAVOLOZZA

Significato/Curiosita : Chi dipinge vi mescola i colori

tavolozza – strumento adoperato nella pittura. tavolozza – elemento di grafica digitale. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con dipinge; mescola; colori; Se lo dipinge il pagliaccio; Usato per dipinge re, con setole di cinghiale; dipinge su piccolissime superfici; L arte di chi dipinge ; mescola nza sgradevole di suoni; Si mescola alla calce; Opera letteraria che mescola stili e linguaggi diversi; Strumento per mescola re materiali da costruzione; Segnale con tre colori ; Il colori to più sano; Tela di cotone a più colori ; Si dice di colori sgargianti;