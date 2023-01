Cala a chi ha sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cala a chi ha sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALPEBRA

Significato/Curiosita : Cala a chi ha sonno

Regia di alessandro genovesi (2019) odissea nell'ospizio, regia di jerry calà (2019) dolce fine giornata, regia di jacek borcuch (2019) gli anni amari...

Notturni) chiudono l'occhio grazie al movimento della palpebra superiore, negli altri animali la palpebra mobile è solitamente quella inferiore. sono due e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

