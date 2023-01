Albero dai grandi fiori bianchi o rosati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero dai grandi fiori bianchi o rosati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGNOLIA

Significato/Curiosita : Albero dai grandi fiori bianchi o rosati

I rami sono spinosi, le foglie sono verde scuro ed ovali e i fiori sono grandi e bianchi, solitari. il pomelo è nativo del sud dell'asia e della malaysia...

(en, es) magnolia, su filmaffinity. (en) magnolia, su metacritic, red ventures. (en) magnolia, su box office mojo, amazon.com. (en) magnolia, su tv.com... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con albero; grandi; fiori; bianchi; rosati; Lo è l albero ; Il comune albero detto frassino da manna; L albero della mestizia; L albero con i ricci; grandi oso e solenne come un re; Uno dei più grandi pittori europei; Un frutto dell inquinamento nelle grandi città; Ingrandi re nell obiettivo; Rampicante con fiori bianchi usati negli infusi; fiori e strumenti; Rampicante dai bei fiori a grappolo; fiori sce in maggio; Rampicante con fiori bianchi usati negli infusi; Di solito non si lavano coi bianchi in lavatrice; Albero dai bellissimi fiori bianchi ; I bianchi delle uova; Ha fiori bianco-rosati ; Albero da frutta secca con fiori bianco rosati ; Varietà di uva con acini rosati , grandi e sferici; Pianta autunnale dai fiori spesso rosati ; Cerca nelle Definizioni