La 4x100 metri di un oro italiano a Tokyo 2020 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La 4x100 metri di un oro italiano a Tokyo 2020. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAFFETTA

Significato/Curiosita : La 4x100 metri di un oro italiano a tokyo 2020

Settembre 1994) è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai giochi di tokyo 2020, campione...

Stai cercando altri significati, vedi staffetta (disambigua). un atleta impegnato durante una staffetta la staffetta è una variante a squadre di competizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

