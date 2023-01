Viaggiare in groppa a un equino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggiare in groppa a un equino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVALCARE

Significato/Curiosita : Viaggiare in groppa a un equino

Dothraki credono inoltre che il primo uomo sia fuoriuscito da un lago (il grembo del mondo) in groppa al primo cavallo. la magia non viene accettata e le streghe...

L'importanza dello tsahaylu (trad.: legame), come tirare con l'arco, cavalcare un pa'li, conosciuto agli umani come direhorse, seguire le tracce e cacciare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

