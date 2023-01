Vendita di prodotti all estero a prezzi più bassi di quelli interni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendita di prodotti all estero a prezzi più bassi di quelli interni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DUMPING

Significato/Curiosita : Vendita di prodotti all estero a prezzi piu bassi di quelli interni

In ambito filosofico i paesi bassi possono vantare di importanti personalità: nel xvi secolo erasmo da rotterdam, tra i piu noti rappresentanti dell'umanesimo...

Il dumping ("scaricare") è un anglicismo, utilizzato nel settore dell'economia, che definisce la politica commerciale predatoria consistente nella procedura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

