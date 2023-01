Uno dell Urbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dell Urbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROMANO

Significato/Curiosita : Uno dell urbe

urbe – sinonimo letterario di città, derivato dal latino classico urbs urbe – è anche usato come antonomasia per indicare la città di roma urbe – unione...

romano canavese – comune italiano nella città metropolitana di torino romano d'ezzelino – comune italiano in provincia di vicenza romano di lombardia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

