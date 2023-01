Un unità di misura dei campi nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un unità di misura dei campi nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IUGERO

Significato/Curiosita : Un unita di misura dei campi nell antica roma

la lupa capitolina, romolo e remo. nessuna fonte tramanda nulla di preciso sui mores nell'età primitiva di roma...

Lo iugero (dal latino iugerum) era un'unità di superficie agraria utilizzata dai romani. lo iugero equivaleva all'area di terreno che era possibile arare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

