Una misura... atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misura... atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEGATON

Significato/Curiosita : Una misura... atomica

Di massa atomica unificata (amu, dall'inglese atomic mass unit), detta anche dalton (da), è un'unità di misura tecnica per la massa atomica. non fa parte...

Il megatone (o megaton, simbolo mt) è un multiplo dell'unità di misura ton, che non appartiene al sistema internazionale di unità di misura (si), ed è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con misura; atomica; Calmo, misura to; Il test diagnostico che misura il ferro circolante; Si misura con una mano; Economa oltre misura ; L Enrico fisico della pila atomica ; Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo; Particella subatomica ; Fossa anatomica ; Cerca nelle Definizioni