Studia le vite dei santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia le vite dei santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGIOLOGO

Significato/Curiosita : Studia le vite dei santi

Latino e in russo su fonti bizantine, per raccontare appunto le vite dei santi e celebrare le loro azioni miracolose. a partire dal xii secolo, essi furono...

Turnhout, brepols, 1985, oclc 807132864. réginald grégoire, manuale di agiologia : introduzione alla letteratura agiografica, in bibliotheca montisfani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con studia; vite; santi; studia piccolissimi esseri viventi; Si studia all università per sei anni; Un esercizio per chi studia musica; Anche se non si studia , si ripete; Scrisse le vite di celebri artisti; Gli animali come mucche e vite lli; Un taglio di vite llo cotto al forno; Suggestivo borgo medievale del vite rbese eretto su uno sperone di tufo; La repubblica con santi ago; Appesanti menti; La descrizione della vita dei santi ; Una pulsanti era con le cifre per i computer; Cerca nelle Definizioni