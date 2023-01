È situato ad un estremità del midollo spinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È situato ad un estremità del midollo spinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NERVO SACRALE

Significato/Curiosita : E situato ad un estremita del midollo spinale

Posteriormente è in rapporto con il cervelletto tramite i peduncoli cerebellari. la fessura mediana anteriore e il solco mediano posteriore del midollo spinale continuano...

Il nervo trigemino è il v paio di nervi cranici. è un nervo misto (sensitivo e motorio) somatico costituito prevalentemente da fibre sensitive somatiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

