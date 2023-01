Sigillare con mattoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigillare con mattoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MURARE

Significato/Curiosita : Sigillare con mattoni

Realizzata con tavole in legno o mura in mattoni, e un embrione di tetto a cuspide che viene generalmente sovrastato da cumuli di pietre o mattoni di cui...

muraro (* 1955, gazzo) evasio muraro giuseppe muraro (* 1922), saltatori con gli sci italiano leonardo muraro (* 1955, mogliano veneto) luigi muraro (*... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con sigillare; mattoni; Si impiega per sigillare il box doccia; Si può usare per sigillare ; È usata per sigillare lettere; Miscela usata per sigillare le buste; I mattoni ... più leggeri; Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo; Un luogo nel quale si cuociono i mattoni ; Piccoli mattoni ; Cerca nelle Definizioni