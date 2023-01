Severo e austero come in una città greca antica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Severo e austero come in una città greca antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPARTANO

Significato/Curiosita : Severo e austero come in una citta greca antica

Concentrate in un campus, ma sparse nel territorio cittadino e, fino a pochi anni fa, anche che in alcuni comuni della provincia come cerignola, san severo e manfredonia...

A.c.), si diceva che «un soldato spartano valesse molti più uomini di qualsiasi altro esercito». l'esercito spartano non combatteva per conquistare, per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

