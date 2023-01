Il secondo caso latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il secondo caso latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GENITIVO

Significato/Curiosita : Il secondo caso latino

Voce principale: grammatica latina. la seconda declinazione della lingua latina comprende sostantivi per lo più maschili e neutri caratterizzati dalla...

Romanze, non sono rimaste tracce di genitivo, a differenza ad esempio delle lingue di ceppo slavo. in tedesco il genitivo ha una forma specifica in alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con secondo; caso; latino; Ricevono il secondo dei sacramenti; Un secondo sull aereo; È d argento per il secondo ; secondo un noto proverbio, tutto il mondo lo è; caso latino per richiamare; Meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso; È rosso in caso di traffico intenso in autostrada; Popolazione del Caucaso ; Poeta latino di Verona; Noi... in latino ; Caso latino per richiamare; Poeta latino del odio e amo; Cerca nelle Definizioni