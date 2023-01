Ripulire... il fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripulire... il fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DRENARE

Significato/Curiosita : Ripulire... il fondo

Professionali, ovvero da effettuare presso autofficina, che permettono di ripulire a fondo il filtro che deve essere pertanto smontato e consegnato a imprese terze...

Nome, questi ruscelli non portano acqua del reno, ma vengono usati per drenare le terre e i polder circostanti. da wijk bij duurstede, questi sono il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con ripulire; fondo; ripulire dalle impurità; ripulire ..il fondo; ripulire dalle erbacce; ripulire da tutti i peccati; Lo è chi non va mai a fondo ; La parte della chiesa in fondo alla navata maggiore; Profondo lago ticinese; In fondo al bus; Cerca nelle Definizioni