Ripetono i suoni come pappagalli: merli __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetono i suoni come pappagalli: merli __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDIANI

Significato/Curiosita : Ripetono i suoni come pappagalli: merli

Indiano – il terzo oceano più grande del mondo indiani metropolitani – gruppi di giovani appartenenti al movimento del '77 indian (disambigua) indiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con ripetono; suoni; come; pappagalli; merli; Si ripetono ... nei sistemi; Si ripetono in risorse; Si ripetono in comasco; Si ripetono nell esercizio; Mescolanza sgradevole di suoni ; Cosi sono i suoni che non formano parola; Esame clinico con ultrasuoni ; Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; Categorico e perentorio... come un ordine; Emiliani come Cristina D Avena e Lucio Dalla; Lo erano i popoli come i cananei; come la maglia del campione del mondo nel ciclismo; Sgabelli... per pappagalli ; pappagalli colorati; pappagalli no dalle piume verdi; Grandi pappagalli colorati; merli no e Circe; Il famoso allievo di mago merli no; Colleghi di merli no; Lo educò merli no; Cerca nelle Definizioni