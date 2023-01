Relativo al complesso dei beni inalienabili dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al complesso dei beni inalienabili dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DEMANIALE

Significato/Curiosita : Relativo al complesso dei beni inalienabili dello stato

Liberalismo è una filosofia politica e morale, fondata sul concetto dei diritti inalienabili e il sostegno per le libertà civili elaborata inizialmente tra...

Appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi, e, non avendo natura demaniale, su di esse possono insistere manufatti occupati da persone. la principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con relativo; complesso; beni; inalienabili; dello; stato; relativo al tribunale; relativo ai sacerdoti; relativo alla caccia; Virile e relativo agli uomini; Il complesso che ha in repertorio Desaparecido e El diablo; complesso rock; Un edificio separato dal complesso dell hotel; complesso da camera; Tra Ghana e beni n; I vari beni di un azienda; beni cio _ Toro, attore; Tutt altro che beni gna; È costituito dai beni inalienabili dello Stato; Un settore dello stadio; Un Fabio dello spettacolo; Modello per sfornare torte; In una commedia, Pirandello l invita a pensarci; Lo stato europeo con capitale Varsavia; Uno stato nordafricano; Lo stato asiatico con capitale Phnom Penh; Furono stipulati fra stato italiano e Santa Sede;