Rampicante con fiori bianchi usati negli infusi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rampicante con fiori bianchi usati negli infusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GELSOMINO

Significato/Curiosita : Rampicante con fiori bianchi usati negli infusi

Coltivate come piante ornamentali sono il gelsomino comune, il gelsomino di spagna, il gelsomino trifogliato e il gelsomino marzolino; specie più rustiche, a... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con rampicante; fiori; bianchi; usati; negli; infusi; rampicante dai bei fiori a grappolo; Un rampicante della giungla; Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla; Pianta rampicante sempreverde; fiori e strumenti; Rampicante dai bei fiori a grappolo; fiori sce in maggio; Pianta fiori fera ornamentale affine al rododendro; Di solito non si lavano coi bianchi in lavatrice; Albero dai bellissimi fiori bianchi ; I bianchi delle uova; Un albero dai bei fiori bianchi ; Essi... all accusati vo; I simboli più usati in aritmetica; Je... all accusati vo; Non ancora usati ; Si ricoverano negli hangar; Così è detto il calcio negli Stati Uniti; Aumenta negli allunghi; Angelo ribelle caduto negli inferi; Recipiente per preparare infusi oni; Pianta usata per la preparazione di liquori e infusi medicinali; Azienda produttrice di camomilla e infusi ; infusi di erbe o spezie in acqua calda; Cerca nelle Definizioni