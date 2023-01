Quelli di umore causano squilibri emotivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di umore causano squilibri emotivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBALZI

Significato/Curiosita : Quelli di umore causano squilibri emotivi

Soffre di patologie genetiche neurologiche) la diagnosi differenziale va fatta anche con alcuni malattie neurodegenerative che causano sbalzi di umore e cambio...

Rilievo etrusco a sbalzo la tecnica a sbalzo è una tecnica artigianale che consiste nel lavorare lastre di metallo, cuoio o altri materiali malleabili... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

