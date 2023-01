Punta del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punta del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUCRONE

Significato/Curiosita : Punta del cuore

Mano destra, con la punta del cuore rivolta verso la punta delle dita; legame sentimentale: mano destra, con la punta del cuore puntata verso il polso;...

Contiene immagini o altri file sul monte mucrone mucróne, mónte-, su sapere.it, de agostini. (en) monte mucrone, su peakbagger.com. info sulla ferrata del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con punta; cuore; punta no a governare; punta dello scafo o dell aereo per l equipaggio; punta re il dito per incolpare; Farsi belli per un appunta mento: mettersi in __; Scrisse il libro cuore ; Agisce a cuore aperto; L arciere che mira al cuore ; Riferito alle camere superiori del cuore ; Cerca nelle Definizioni