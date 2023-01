Presiede, in Vaticano, il dicastero per il servizio della carità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presiede, in Vaticano, il dicastero per il servizio della carità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ELEMOSINIERE

Significato/Curiosita : Presiede in vaticano il dicastero per il servizio della carita

il segretario di stato, nell'organizzazione della chiesa cattolica, presiede la segreteria di stato della santa sede e il rilevante dicastero della curia...

Parapubblici). lo stesso argomento in dettaglio: elemosiniere di sua santità. storicamente, l'elemosiniere era un ministro del culto della chiesa cristiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

