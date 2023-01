Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CODICILLO

Significato/Curiosita : Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale

L'imperatore romano teodosio i che porge un codicillo ad un funzionario imperiale di alto rango un codicillo è un documento che emenda un documento precedente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con poscritto; aggiuntivo; scrittura; legale; poscritto in due sole lettere; Secondario, aggiuntivo ; Addizionale, aggiuntivo ; Un carattere di scrittura ; La scrittura a mano; Un carattere di scrittura ... con la pancetta; Ha una ribalta usabile come piano di scrittura ; Un illegale presa di potere; Città colombiana che ricorda un illegale cartello; Denuncia legale ; Formula legale usata per casi di proscioglimento; Cerca nelle Definizioni