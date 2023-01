Piccolo pasto per riprendere energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo pasto per riprendere energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : SPUNTINO

Significato/Curiosita : Piccolo pasto per riprendere energia

Bancone che espone delle barrette di cioccolato per snack, meno comunemente spuntino, merenda, o merendina, si intende una categoria di alimenti industriali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

piccolo elettrodomestico per pulire la tavola; Il piccolo Simpson dei cartoni; piccolo , tenue, modesto; Ovino piccolo e carino; C è chi lo consuma al posto del pasto serale; Impasto molliccio; pasto re a cavallo toscano; Lo si affetta per l antipasto ; La web per riprendere ; Apparecchio portatile usato per riprendere ; riprendere la calma; riprendere sicurezza; energia data da un alimento; Piena energia del corpo; L energia ... del vento; Estirpato con energia ;